Incêndio no litoral só é controlado após mais de seis horas de combate

O incêndio de grandes proporções que atingiu extensa área de campo em Xangri-lá, no sábado, foi controlado apenas no início da madrugada deste sábado. Não houve registro de feridos, nem de propriedades afetadas pelas chamas, que se alastraram entre a Estrada do Mar (RS 389) e da Avenida Central, que dá acesso a Noiva do Mar.

O incêndio, segundo informou o comandante do Pelotão de Bombeiros de Capão da Canoa, tenente Valdecir Ambrósio, começou à tarde e alastrou por causa do vento. O combate às chamas iniciou às 17h e só foi terminado no começo da madrugada. Por volta das 22h de sábado, o fogo chegou a se aproximar de uma rede de energia elétrica de alta tensão e da Estrada do Mar, que estava com a visibilidade bastante prejudicada pela fumaça.

No Balneário Novo Curumim, em Terra de Areia, nesta noite de sábado, incêndio semelhante, de grande proporção, também atingiu área de campo. A fumaça e as chamas chamaram a atenção de moradores e veranistas, mas assim como em Xangri-lá, não houve registro de feridos, nem de prejuízos materiais.