Mar claro presenteia veranistas do RS nesta terça

A última semana de 2021 tem premiado os veranistas do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A terça-feira é mais um dia de calor acima dos 25°C, sol, céu com poucas nuvens e, principalmente, mar claro e limpo. Nas praias de Imbé e Tramandaí, é grande o número de banhistas, de todas as idades, aproveitando para se refrescar durante um mergulho.

De Ibirubá, a dentista Aline Castro curtia pela primeira vez a praia de Imbé. Ela contou que resolveu conhecer o município a convite de amigos e que estava aproveitando os dias que tirou de folga. "Achei muito bom o mar, muito limpo. O vento está bem tranquilo também", disse ela, que retorna para sua cidade nesta quarta-feira.

O guarda-vidas militar Alessandro Machado monitorava o banho num ponto onde a criançada tomava conta do mar. Segundo ele, até aqui o veraneio tem sido tranquilo e a água está recompensando o público. Havia poucos buracos e a temperatura era bastante agradável.