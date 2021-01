Porto Alegre tem ruas vazias e baixo movimento no primeiro dia do ano

publicidade

O primeiro dia de 2021, uma sexta-feira, começou com sol forte em Porto Alegre. O dia claro deixou evidente os vestígios de garrafas na orla do Guaíba, na proximidade da Usina do Gasômetro, sinais que podem indicar comemoração no local na virada para 2021.

Muitas pessoas que não viajaram e ficaram na Capital para a passagem de ano aproveitaram o dia ensolarado para caminhar no espaço. Ainda assim, a ocupação era baixa.

Nas imediações do Parque Moinhos de Ventos, o Parcão, as ruas estavam vazias. Na avenida Farrapos, sempre movimentada, houve momentos em que a circulação de veículos e pedestres foi nula.

Outras importantes avenidas da cidade como Plínio Brasil Milano, Protásio Alves, Osvaldo Aranha e Goethe também começaram o ano com o trânsito tranquilo.