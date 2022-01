Praia lota em Tramandaí, mas poucas pessoas tomam banho de mar

publicidade

Uma brisa suave e temperatura de 27°C deixam Tramandaí agradável para os veranistas nesta quarta-feira. A praia está lotada, com os banhistas ocupando a faixa de areia, porém, por conta da pandemia do coronavírus, eles adotaram o distanciamento social entre suas cadeiras e guarda-sóis. Já a água está gelada e com um tom marrom. Assim, nota-se poucas pessoas tomando banho de mar, preferindo ficar fora da água ou fazendo caminhadas.

A veranista Ilse Bianchin, moradora de São Leopoldo, está em Tramandaí há um mês. E lamentou estar quase no término de suas férias. "Aqui está tão bom. A temperatura agradável e sempre tem um ventinho à noite", disse ela. "E hoje, apesar da água gelada, tomei um banho refrescante".

Na próxima semana, Ilse tem de retornar para São Leopoldo, e garantiu estar sofrendo por antecedência devido ao forte calor que tem ocorrido na região da Grande Porto Alegre. "Por mim ficaria mais tempo", ressaltou ela, que disse ainda estar temerosa com a pandemia. "Tenho me cuidado, respeitando as normas. Só tiro a máscara aqui na beira da praia, por exemplo", garantiu.