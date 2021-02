Praias do Litoral Norte registram pouco movimento nesta sexta

publicidade

Com a situação crítica em todo o Estado, motivada por nova alta de casos de contaminação por coronavírus, os veranistas no litoral norte gaúcho foram mais cautelosos nesta sexta-feira. Tanto em Tramandaí como Imbé, houve menos frequentadores nas praias, em relação a outras sextas-feiras deste ano. Apesar do tempo bom de temperatura a 27° C, sol e poucas nuvens, poucos banhistas foram ao mar.

No entanto, os municípios litorâneos continuam recebendo visitantes, mesmo no fim da alta temporada. É o caso da família de Michelle Ramalho, 36 anos, que retornou à residência em Tramandaí Beira-Mar na última terça-feira. “Trouxe minha mãe, que é idosa e tem problemas de saúde. Acho que aqui conseguimos ficar mais afastados, já que nem na areia da praia vamos”, diz a futura técnica em Enfermagem. Além delas, o marido, um dos filhos e um irmão de Michelle também escolheram a calmaria do lugar, sem as aglomerações de outros períodos, como fim de ano e Carnaval.

Depois de dias de tempo firme, a previsão é de instabilidade e aumento do número de nuvens no final de semana. No sábado, a velocidade dos ventos deve transitar na média de 35 km/h. No domingo, quando deverá chover em boa parte da região, as rajadas se intensificarão e podem chegar a 60 km/h.