Prefeito de Tramandaí pede "consciência" aos veranistas para evitar "colapso" no Litoral

Após o primeiro final de semana de 2021, o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, salientou a importância dos veranistas tomarem os cuidados necessários para evitar uma maior disseminação da Covid-19. Na avaliação do mandatário, é preciso equilibrar a economia da cidade, que sazonalmente é mais aquecida durante o veraneio, sem deixar as medidas sanitárias de lado.

"Aqui em Tramandaí nós nos readequamos dentro do protocolo, utilizando normas da bandeira laranja para algumas ações. Procuramos trabalhar com a conscientização da coletividade, no sentido de observar algumas regras. É muito difícil tutelar a vida das pessoas através de decretos. Esta consciência que a pandemia está acontecendo precisa existir e, infelizmente, parece que algumas pessoas não se dão conta", indicou em entrevista ao programa Domingão Guaíba, da Rádio Guaíba, neste domingo.

Segundo ele, para combater a doença, os prefeitos do Litoral buscaram evitar aglomerações na beira-mar, não realizando festas e apresentações na virada do ano. No entanto, o sol por si só é o maior atrativo para os visitantes.

O prefeito reconhece que este é um ano totalmente atípico para o Litoral gaúcho e confessa temer um eventual colapso nos hospitais do Litoral após as aglomerações de final de ano.

"Estamos com uma preocupação muito grande em relação aos leitos de UTI aqui no nosso Litoral. Não queremos ter um colapso no atendimento Covid-19. Sabemos que às vezes essas aglomerações podem resultar em daqui há 14 dias e 15 dias termos um alto número de pessoas que precisam ser internadas, usem de respirador. Isrto é uma incógnita para nós".

Gauto alerta que neste momento a taxa de ocupação geral das UTIs está controlada no Litoral, mas lembra que isso se dá mediante a um esforço de equipar os hospitais da região após um forte aumento.

"Proporcional ao número de contágio e 100 mil pessoas, o Litoral teve um crescimento muito maior de casos em relação ao Brasil e ao Rio Grande do Sul. Por isso, trabalhamos forte para ocupar nossos hospitais da região com leitos de Covid-19. Em janeiro devemos inaugurar uma UBS para tratar somente UTI", afirmou.

Preocupado com a economia da cidade, o prefeito ressaltou que a única arrecadação que cresceu no ano de 2020 foi a com pessoas que optaram por permanecer durante toda a pandemia na cidade.

"Muitas pessoas ficaram após o veraneio de março e com isso nossa arrecadação nos imóveis está muito aquecida, as pessoas perceberam que dá para fazer home office. No início de dezembro, por exemplo, apartamentos e casas com piscina já estavam esgotados. As pessoas estão ficando mais dias", revelou.

Por fim, Gauto deixou claro que a cidade quer ser parceira na aquisição de vacinas para imunizar a população do município "o quanto antes".

