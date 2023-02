Quarta-feira terá sol entre nuvens e chuva no RS

publicidade

A quarta-feira começa com chuva ainda em suas primeiras horas em vários pontos das Metade Norte e Leste do Rio Grande do Sul, mas no decorrer do dia a nebulosidade diminui e o sol aparece com nuvens na maioria das localidades. O tempo, contudo, não firma e com o aquecimento pancadas isoladas de chuva vão ocorrer da tarde pra noite em setores das Metades Norte e Leste.

O aparecimento do sol permitirá que a temperatura se eleve e faça calor, já que ar quente segue sobre o estado. Não se espera calor extremo como nos últimos dias, mas a tarde será quente e abafada. O calor mais intenso vai ocorrer no Oeste.

Em Porto Alegre, o dia será de sol e chuva. A mínima é de 23°C e a máxima de 33°C.

Mínimas e máximas nesta terça-feira no RS:

Caxias do Sul 19°C / 26°C

Capão 22°C / 28°C

Santa Cruz do Sul 23°C / 35°C

Santa Maria 22°C / 35°C

Vacaria 17°C / 23°C

Passo Fundo 21°C /28°C