Quinta-feira será de sol com nuvens no RS

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, mas acompanhado de nuvens no decorrer do dia em diversas regiões.

O ar quente favorece chuva localizada e típica de verão da tarde para a noite em diferentes pontos do Estado, mas não atinge a maioria dos municípios.

Segue o calor intenso na Fronteira Oeste e no Noroeste gaúcho, com marcas perto de 40ºC em alguns pontos. Em Uruguaiana, os terrmômetros podem registrar até 37°C. Já em Porto Alegre, a mínima é de 19°C e a máxima chega aos 31°C.

Mínimas e máximas no RS

Bagé 19°C / 29°C

Santa Cruz 19°C / 33°C

Vacaria 14°C / 24ºC

Torres 19°C / 29°C

Erechim 19°C / 32°C