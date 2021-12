RS permanece sob sol e calor nesta segunda-feira

publicidade

O sol e o calor seguem atuando no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. No começo do dia, até há uma formação de nebulosidade no Leste, com chance de chuva isolada. No entanto, ela se dissipa rapidamente.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o ar quente segue agindo com força sobre o Estado. O aquecimento será intenso na metade Oeste, com chance de máximas acima dos 35ºC em diversas cidades.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 17°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria 12°C / 28°C

Santa Rosa 20°C / 38°C

Pelotas 16°C / 31°C

Torres 18°C / 29°C

Capão da Canoa 18°C / 29°C

Rio Grande 18°C / 39°C