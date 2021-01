RS terá predomínio de sol e nuvens nesta quinta-feira

publicidade

A quinta-feira tem sol e nuvens na maioria das regiões gaúchas, contudo com períodos de maior nebulosidade em parte do Rio Grande do Sul. Maior presença de nuvens deve ser esperada na Metade Norte do Estado, onde ocorrem momentos de céu nublado ou encoberto, com chance de precipitação em alguns pontos.

Mais ao Sul e ao Oeste segue o tempo mais aberto. Nestas áreas em que o sol aparece mais, a temperatura se elevará mais com calor à tarde. Já na Metade Norte, presença de nebulosidade e a instabilidade em alguns pontos, além do vento, inibem um maior aquecimento durante o dia.

As mínimas rondam os 14ºC em São José dos Ausentes e os 17ºC em Santana do Livramento. As máximas, por sua vez, podem chegar a 31ºC em Bagé e 33ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 20ºC e 28ºC.

No Litoral Norte, as temperaturas se alternam entre 19ºC e 25ºC.

A situação rapidamente se deteriora em diferentes pontos de Santa Catarina e do Paraná em razão do excesso de chuva que vem sendo registrado e objeto de sucessivos alertas da MetSul Meteorologia. Já ocorreram dezenas de deslizamentos de terra no Nordeste de Santa Catarina, os rios estão subindo rapidamente, já existem áreas inundadas e são registrados alagamentos. No Paraná, diferentes áreas igualmente sofrem com excesso de chuva e apresentam pontos de inundação.

A MetSul adverte que o quadro já complicado deve se agravar e atingir nível crítico por chuva extrema em pontos de Santa Catarina e do Paraná. Isso porque se espera muita chuva nos próximos dias.