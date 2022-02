RS terá predomínio de sol e tarde quente nesta quarta-feira

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul durante esta quarta-feira e aparece em todas as regiões. Nuvens esparsas devem se fazer presentes em diversas áreas no decorrer do dia e nas primeiras horas há chance de nebulosidade baixa ou neblina em pontos do Sul e do Leste gaúcho.

Há possibilidade de chuva de verão à tarde em poucos pontos da divisa com Santa Catarina. A massa de ar quente se reforça e será um dia com forte calor no período da tarde em diversas cidades, com máximas muito altas no Oeste e no Noroeste, onde são esperadas máximas acima de 35ºC.

As mínimas rondam os 15ºC em São José dos Ausentes e os 18ºC em Bagé. As máximas, por sua vez, podem chegar a 36ºC em Uruguaiana e 38ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 21ºC e 31ºC. No Litoral Norte, as marcas se alternam entre 21ºC e 28ºC.

Os dados analisados pela MetSul indicam que nestes últimos dias de fevereiro e nos primeiros de março o canal primário de umidade do continente vai estar mais ao Sul que a climatologia normal desta época do ano, alcançando o território gaúcho. Com isso, a perspectiva é de a chuva aumentar muito, prevendo-se desde já que os acumulados de precipitação podem ser significativamente elevados em algumas regiões.

O aumento da umidade trará maior risco de temporais isolados com chuva intensa e extrema localizada em curto período, vento forte e granizo.