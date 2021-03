RS terá sexta-feira de tempo instável, com tarde abafada

publicidade

Muitas nuvens são esperadas no Rio Grande do Sul, no decorrer desta sexta-feira, com a atuação de um centro de baixa pressão e uma frente fria no território gaúcho. Há chance de chuva a qualquer hora do dia, na maioria das regiões, sobretudo das Metades Oeste e Norte. Isoladamente, chuva forte é possível.

No Oeste, o tempo seco predomina. Apesar da instabilidade, períodos com melhoria temporária e aberturas de sol vão acontecer ao longo desta sexta em diferentes pontos. Não faz calor na maioria das cidades, entretanto a umidade traz abafamento.

As mínimas rondam os 16ºC em São José dos Ausentes e os 17ºC em Vacaria. As máximas, por sua vez, podem chegar a 29ºC em Santa Rosa e 31ºC em Uruguaiana. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 21ºC e 26ºC. No Litoral Norte, as marcas se alternam entre 21ºC e 26ºC.

A instabilidade tomou conta de grande parte do Rio Grande do Sul ao longo da quinta-feira com acumulados de precipitação altos em algumas localidades. Entre as regiões do Estado que tiveram chuva forte a torrencial, os vales registraram alagamentos em áreas urbanas e rurais. Caso do Vale do Sinos, onde em Novo Hamburgo a chuva alagou ruas e somou até 62 mm em alguns pontos.

Foram episódios isolados de chuva intensa. Para se ter ideia, no caso do Vale dos Sinos, enquanto Novo Hamburgo anotou mais de 60 mm em alguns locais, na vizinha cidade de Campo Bom a estação do Instituto Nacional de Meteorologia registrou apenas 12 mm.

Esta chuva isolada e volumosa foi consequência de uma área de baixa pressão que interagiu com o ar mais quente e úmido. Este centro de baixa ainda traz instabilidade no Estado ao longo desta sexta-feira e novos episódios de chuva intensa localizada não podem ser descartados.