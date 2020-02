RS terá sol e calor intenso nesta terça-feira

publicidade

O Rio Grande do Sul terá o predomínio de sol nesta terça-feira. Segundo a MetSul Meteorologia, o forte aquecimento, provocado por nuvens de desenvolvimento vertical do tipo Cumulus, pode trazer pancadas isoladas de chuva em alguns municípios da Serra gaúcha. O calor será intenso nesta terça-feira com marcas acima dos 30ºC em grande parte das regiões. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 20ºC e a máxima de 34ºC.

O amanhecer terá temperatura amena e agradável, mas no período da tarde deve aquecer rapidamente registrando, por exemplo, 36ºC em Santa Rosa e Uruguaiana. Em Porto Alegre, os próximos dias devem ser de sol e nuvens com calor mais intenso, na faixa dos 35ºC.

Mínimas e máximas

Torres 20ºC / 29ºC

Capão da Canoa 21ºC / 30ºC

Caxias do Sul 15ºC / 30ºC

Erechim 19ºC / 31ºC

Santa Maria 21ºC / 34ºC

Uruguaiana 24ºC / 36ºC

Bagé 20ºC / 34ºC

Pelotas 21ºC / 32ºC