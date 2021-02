Sol forte no feriado de Carnaval leva milhares de veranistas às praias do Litoral Norte

publicidade

O sol forte, céu azul e muito calor levou milhares de veranistas às praias, neste domingo, 14, no Litoral Norte. Com o tempo bom, bandeira amarela e a temperatura de 34°C , as faixas de areia ficaram lotadas e muitos banhistas entraram no mar.

Em Tramandaí, o dia quente registrou um grande movimento na orla. A beira mar ficou colorida de guarda-sóis. Muitos banhistas aproveitaram para curtir o mar limpo. Foi o caso do metalúrgico Marco Aurélio Passos Dornelles, 46 anos, morador de Alvorada. "Vim com a familia aproveitar esse dia lindo de sol e tomar banho de mar", afirmou, enquanto tomava uma cervejinha. O gesseiro Elizimar Ferreira Silva, de 30 anos, residente em Porto Alegre, que passa uns dias no balneário, não queria mais sair da praia. " Aqui é o paraíso. Quero aproveitar ao máximo esse tempo bom", ressaltou.

Na praia de Capão da Canoa, o sol apareceu forte e a faixa de areia ficou completamente ocupada por veranistas que vieram aproveitar o feriadão de Carnaval. A advogada Tatiana Ports, moradora de Porto Alegre, estava feliz com a filha Letícia, de dois anos de idade, que brincava na areia. "Hoje o tempo está uma maravilha. Tá bom para curtir o mar e tomar banho de sol", destacou.

Em Imbé não foi diferente. Muitas pessoas aproveitaram os momentos de sol radiante para entrarem no mar e se refrescarem. Em férias com a família no balneário, o artista plástico Jonathan Marques Pereira, de 55 anos, acordou cedo para curtir o mar. " Hoje está show de bola. Tomara que fevereiro seja sempre assim", disse.