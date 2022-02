Sol predomina no RS nesta quarta-feira

publicidade

A quarta-feira será ensolarada em grande parte do Rio Grande do Sul, com domínio do ar seco. Há possibilidade de nevoeiros nas primeiras horas da manhã na Metade Norte do Estado. Ainda fará um pouco de frio nos Campos de Cima da Serra.

Sem nuvens, a radiação ultravioleta pode ficar muito alta, tornando fundamental o uso de filtro solar. O calor retorna mais intenso no Oeste, com temperatura que pode chegar aos 35°C.

Entre o Litoral e a Serra pode haver períodos de maior nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima é de 18ºC e a máxima chega aos 28°C.

Mínimas e máximas no RS

Bagé 14°C / 27°C

Santa Cruz 15°C / 31°C

Vacaria 9°C / 25°C

Torres 19°C / 26°C

Erechim 13°C / 26°C