Tempo nublado e com chuva esvazia praia no Litoral Norte

publicidade

O sol ficou ausente nesta terça-feira no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O dia amanheceu e permaneceu nublado o dia todo, com chuvas e muito vento. A temperatura ficou em 24ºC e imperou a bandeira amarela. Assim as praias ficaram praticamente desertas.

Em Balneário Pinhal, uma única família decidiu ir até a beira do mar, apesar do tempo ruim. Maxlin Ferreira disse “ser o último dia das férias ao lado da esposa Rochele e do filho Aldrim. Assim pensamos bem e nada de ficar trancados em casa”. Eles estavam na praia desde quinta-feira, e Max contou que foram dias ótimos, com muito sol e calor e nada de vento.

Rochele reforçou, dizendo que “a água estava maravilhosa, lembrando muito o mar de Santa Catarina”. “Agora temos de voltar para Gravataí. Porém apesar de não ter sol hoje, viemos pescar, e conseguimos pegar um peixe papa-terra”, contou Max.

Ele lembrou ainda que a prática já havia sido feita na segunda-feira, quando conseguiram pescar cinco peixes. “Deram um belo assado”, comemorou. Max disse ainda que o pequeno Aldrim se divertiu muito, pescando ao lado do pai nestes dois últimos dias. “Tudo vale a pena nestas férias. Não dá para desperdiçar nada do tempo”, salientou. “Agora voltamos renovados para começar a temporada, que espero seja melhor do que o ano passado”, concluiu o jovem.

Foto: Mauro Schaefer