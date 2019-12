Tramandaí receberá investimento de R$10 milhões para esgoto

publicidade

Cenas de esgoto despejado nas praias são daquelas que nenhum morador ou veranista gosta de ver. “É um absurdo, quando isso vai parar?”, questiona a aposentada Maria de Lurdes Faria, 67 anos, que mora em Tramandaí há quinze. Pois, com o intuito de diminuir o problema, o prefeito Luiz Carlos Gauto assinou contrato com o Governo do Estado, por meio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Tramandaí.

No total, serão investidos pelo Governo gaúcho R$ 10 milhões, em um prazo de 24 meses. “Investimentos em infraestrutura ajudam a promover cuidado com o ambiente. Um dos maiores legados que podemos deixar é a prevenção de doenças. Além disso, obras de saneamento geram empregos e renda, ajudando a movimentar a economia. Obras públicas são fundamentais também para isso”, disse o governador Eduardo Leite.

A ordem de início dos trabalhos foi assinada ainda pelo presidente da Corsan e por representantes dos sete municípios envolvidos em solenidade na sede da empresa. “Nosso compromisso como administrador é trabalhar o presente e também projetar o futuro e é isso que estamos fazendo, cuidando de nossos moradores e visitantes. Esta ampliação da rede de esgotamento sanitário é de suma importância para trazer mais qualidade de vida para a população”, destacou o prefeito Luiz Carlos Gauto.

Em breve será divulgado o cronograma das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Tramandaí. Também assinaram contratos os municípios de Farroupilha, Ijuí, Rio Grande, São Borja, Santo Ângelo e São Sebastião do Caí.