UBS Litoral será a central da Covid-19 em Tramandaí

Para evitar uma possível falta de atendimento a paciente com Covid-19, a Prefeitura de Tramandaí está terminando a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Litoral. A nova estrutura, localizada na rua Mário Totta, atenderá exclusivamente pacientes assintomáticos respiratórios ligados à Covid-19.

De acordo com o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, a construção da UBS Litoral será um passo importante para a melhoria do atendimento aos pacientes com o coronavírus. “Estamos com uma preocupação muito grande em relação aos leitos de UTI aqui no nosso Litoral. Não queremos ter um colapso por causa do atendimento da Covid-19”, revelou o prefeito, lembrando que em dezembro o município de Tramandaí recebeu seis novos respiradores e monitores multiparâmetros. “Estes aparelhos estão sendo utilizados na UPA e serão encaminhados para a UBS Litoral após a sua conclusão. A obra está na reta final e deverá ser entregue nas próximas semanas à população”, informou Gauto.

“Até que a pandemia seja finalizada, a UBS Litoral ficará destinada ao tratamento de pessoas com a Covid-19. Agradecemos ao Governo do Estado por ceder os respiradores, e aos nossos servidores pela dedicação no combate ao vírus”, ressaltou o secretário da Saúde de Tramandaí, Luciano Saltiel.