Vento intenso não afasta veranistas da orla de Capão da Canoa neste domingo

O alerta da Marinha sobre ocorrência mais intensa de vento se concretizou neste domingo, em boa parte do litoral gaúcho. Bandeira amarela predominou nas guaritas dois salva-vidas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), foi dia de vento terral, aquele em direção ao mar. Por isso, a água subiu mais que o normal, tomando conta de metros de areia onde as ondas não costumam chegar.

Aproveitando a situação, o casal Elder Pires e Fernanda Brasil se sentaram próximo à água e amarraram guarda-sóis na certeza de que os pés seriam molhados. E conseguiram, quase como uma piscina particular na praia. “Água gelada, mas está boa”, contou Elder, que disse ter deixado os dois filhos na sogra para curtir o domingo com a esposa. “Está bem agradável”, resumiu ela, enquanto tomava banho de sol.

A velocidade do vento oscilou entre 30 e 40 km/h. Uma rápida frente fria é prevista para hoje, com possibilidade de chuvas isoladas. O tempo bom deve retornar na véspera de Natal e no dia 25.