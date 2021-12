Veranistas aproveitam o primeiro dia oficial do verão em Torres

publicidade

A terça-feira foi o primeiro dia oficial do verão e a praia de Torres estava completamente lotada. O tempo colaborou com uma presença expressiva de veranistas, que puderam aproveitar a água cristalina, sol forte, sem vento e uma temperatura agradável de 24 ºC.

Desde cedo, a faixa de areia do balneário começou a ser tomada pelas famílias, com suas cadeiras e guarda-sóis, e muitas térmicas para a água quente do chimarrão. As pessoas aproveitaram para se bronzear, outras para praticar algum esporte, e muitas entraram no mar, de ondas pequenas e águas geladas apenas no primeiro contato. A pandemia ainda está presente, porém as máscaras passaram a ser um acessório simplesmente deixado de lado.

"Chega, deu, queremos uma vida normal de novo", disse Marisa Lima Monteiro, que chegou de Canoas na segunda-feira junto com a família – o marido Miguel e dois filhos pré-adolescentes e a sua mãe –, e a ideia é ficarem todos até depois do Ano Novo. "Depois de mais de um ano de quarentena, decidimos em conjunto retomar as atividades do dia a dia. E a primeira coisa que pensamos foi em vir para a praia", revelou. E ela ressaltou que o "dia está fantástico. Acho ser um sinal de que será um ótimo veraneio".

Foto: Alina Souza