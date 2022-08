Cuidar da pele é tão importante quanto trabalhar a melhora do desempenho físico

publicidade

A nossa pele é o maior órgão do corpo humano e precisa de cuidados e tratamentos assim como os outros. O zelo com essa parte tão importante se intensifica pelo fato dela ser um dos principais mecanismos de defesa. A atenção para prevenções deve fazer parte da rotina de cuidados diários.

Atletas outdoors, por exemplo, ou seja, aqueles que praticam atividades ao ar livre, seja ele profissional ou amador, requerem ainda mais cuidados com esse órgão tão fundamental. Afinal, a pele está mais exposta a raios solares, frio intenso, chuva, e outras intempéries.

Paula Mota, especialista em Estética e docente no Centro Universitário Newton Paiva, explica que o cuidado com a pele é de suma importância, principalmente pelo fato dela ser o principal meio de defesa do corpo humano. “Um atleta outdoor precisa lembrar que alterações climáticas, ou o simples fato de ficar exposto ao vento ou sol por maior tempo, podem lesionar esse órgão tão importante, e acarretar o aparecimento de diversas doenças, como dermatites ou rosáceas, por exemplo”, destaca.

A professora ainda ressalta que as pessoas que praticam suas atividades ao ar livre, como corredores, ciclistas, montanhistas, ou mesmo aquelas pessoas que só gostam de fazer uma caminhada, tem ainda o contato com poeira, plantas, entre outros, que podem agravar as reações, principalmente, quando a barreira superficial da pele está comprometida.

Para evitar problemas, alergias ou aparecimento de doenças, a professora Paula Mota, do Centro Universitário Newton Paiva, esclarece que o ponto de partida para a prevenção é o cuidado. E ele começa com uma boa hidratação. “Hidratação tópica e oral! Beber água é super importante! Além disso, o uso de um protetor solar de qualidade, com proteção UVA e UVB (sempre olhe o rótulo). De preferência, usar roupas com proteção, e que cubram todo o braço e pernas, além de chapéu ou boné/viseira”, diz.

Afinal, não é apenas com o bom desempenho físico que o atleta deve se preocupar, seja ele profissional ou amador. Assim como alimentação, hidratação, a pele também requer cuidados. E cada uma tem a sua própria necessidade. “Os hábitos de cada um contribuem muito na resposta da pele. Um atleta precisa ficar atento naquilo que ele costuma enfrentar no seu dia a dia. Alguém que não tenha cabelo na cabeça precisa redobrar o cuidado e usar algo além do protetor solar para cobrir a área. Um praticante de escalada, por exemplo, vai precisar de uma maior hidratação nas mãos, enquanto um atleta montanhista, precisa sempre se proteger de ventos e poeiras”, finalizou.