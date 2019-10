Especialista explica como chegar com tudo no verão por meio da cirurgia plástica

publicidade

Faltando menos de 3 meses para o verão, muitas pessoas procuram por profissionais para chegar na estação com tudo em cima, seja nutricionistas, academias e também cirurgiões plásticos. A cirurgia plástica é a forma mais prática de obter bons resultados com o corpo, mas exige muitos cuidados antes e depois de realizar procedimentos.

Conforme o cirurgião plástico, Deivis Albers, uma boa alimentação é essencial: “Ao montar o seu cardápio pós-operatório, é importante lembrar de alimentos ricos em Ferro e Proteína como carnes e com boa quantidade de vitaminas, que encontramos nos legumes e vegetais”, destaca o médico. O cirurgião explica que para formar um novo tecido e ativar a cicatrização, o corpo precisa produzir colágeno, que é uma proteína.

O Brasil é o segundo país que mais realiza procedimentos de cirurgia plástica, fica atrás apenas dos Estados Unidos. São mais de 1 milhão e 400 mil operações estéticas no país e as próteses de silicone são as mais procuradas. De acordo com o dr. Deivis Albers, a cirurgia de implantes mamários é a mais procurada por ser um procedimento que impacta positivamente na autoestima das mulheres: “É um procedimento com baixo risco cirúrgico, relativamente simples quando executado por cirurgião plástico com formação adequada e proporciona à paciente um elevado grau de satisfação”, comenta.

Em segundo lugar, estão os procedimentos de lipoaspiração, com destaque para a queridinha do momento, a Lipo HD (hight definition), que segundo dr. Deivis, é um procedimento de alta definição, “Quando é retirado mais gordura em determinadas regiões para criar um relevo e ‘mimetizar’ a musculatura, deixando um aspecto mais sarado, é um efeito criado para mostrar os gominhos", explica.

É importante destacar que para a realização de Lipo HD o paciente já tenha uma musculatura forte na região do abdômen para a criação dos “gominhos” e que não esteja acima do peso, pois pessoas com sobrepeso possuem uma musculatura mais frágil e o procedimento pode ocasionar um aspecto não desejado no paciente. A Lipo HD também pode ser realizada em outras partes do corpo, como por exemplo para definição da musculatura do braço e das costas.

Além desses procedimentos, também é comum a chamada Lipoenxertia, termo utilizado para designar a transferência de gordura de um local do corpo para outro, geralmente realizado em cirurgias de lipoaspiração, quando é coletada a camada gordurosa e transferida para o glúteo, por exemplo. Há ainda o procedimento de Rinoplastia, cirurgia plástica do nariz, para harmonização facial ou para a própria melhora da respiração do paciente. O objetivo é chegar no verão com estética e saúde em conjunto, tudo para elevar a autoestima do paciente e proporcionar bem-estar na estação mais quente do ano.