Evento gratuito debate tema da saúde mental

Complexo de saúde inaugurado em dezembro de 2019, o Medplex Eixo Norte promove dois workshops sobre a campanha Janeiro Branco, iniciativa que busca criar uma cultura de cuidado à saúde mental. O evento, realizado em parceria com a Urgetrauma, é gratuito e aberto à comunidade. As palestras ocorrem na quarta-feira, dia 29 de janeiro, das 19h às 21h,

e na sexta-feira, dia 31 de janeiro, das 9h às 11h, no Medplex Eixo Norte, localizado na Avenida Assis Brasil, 2827.

Entre os assuntos que serão abordados nos workshops estão a análise do cenário da saúde mental na contemporaneidade; prevenção e adoecimento psicoemocional; como reconhecer e tratar ansiedade, pânico, fobias e depressão; como ficar em estado de equilíbrio que proporciona bem estar; a ajuda do corpo na recuperação e manutenção do bem estar.

Quem ministra o evento são os profissionais de saúde Gis Guimarães, psicóloga e pesquisadora em psicologia positiva; Álvaro André Rodrigues, médico ortopedista; e Ana Paula Sonnemann, fisioterapeuta e pesquisadora em naturopatia. As vagas são limitadas e a participação exige inscrição, que pode ser feita pelos telefones (51) 3363.5000 e (51) 99236.7058.

Serviço:

Workshop sobre Saúde Mental



Datas e horários:

29/01 | das 19h às 21h

31/01 |das 9h às 11h

Local: Avenida

Assis Brasil, 2827