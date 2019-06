Hospital de Clínicas seleciona voluntárias na pós-menopausa

publicidade

O Ambulatório de Climatério do Hospital de Clínicas de Porto Alegre recruta voluntárias para o projeto de pesquisa que busca avaliar os efeitos da terapia de reposição hormonal nos sintomas climatéricos (calorões e dor nas articulações). Podem participar mulheres entre 45 e 55 anos, sem menstruar há mais de um ano, com calorões e queixa de dor articular, com esses sintomas, no mínimo, há seis meses. Além disso, devem ter mamografia e exame preventivo normais nos últimos 12 meses. Não pode participar quem usa terapia hormonal, com doenças reumatológicas ou com histórico de câncer mamário. As selecionadas terão visitas mensais ao Clínicas, com duração de uma hora, ao longo de seis meses. Para participar, as interessas devem entrar em contato pelo Whatsapp (51) 99993-1234, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail jmrazevedo@hcpa.edu.br.