Ligue Saúde: uma alternativa para diminuir aglomerações e idas a hospitais

Com a pandemia do novo coronavírus, o serviço de telessaúde passa a ocupar espaço importante no Brasil. Pensando nisso, o empresário gaúcho Diego Dani lançou neste mês o Ligue Saúde. A plataforma conta com atendimento 24h por dia, de segunda a segunda (inclusive feriados) feito por enfermeiros via aplicativo, chat, 0800 ou videochamadas.

A alternativa disponível para todo o Brasil, orienta as pessoas se devem ou não procurar um posto de atendimento ou hospital. Caso o enfermeiro constate a necessidade de atendimento médico, fará o encaminhamento correto da especialidade que o paciente deve precisar. Com plano de R$19,90 por mês para o titular e mais três dependentes, o serviço ainda oferece até 60% de desconto em medicamentos nas farmácias cadastradas , seguro de acidentes pessoais e assistência funeral familiar (para titular, cônjuge e filhos).

O sistema de telessaúde presta serviço de saúde à distância, utilizando tecnologia para garantir comodidade, segurança e agilidade. Trata-se de uma alternativa para a menor circulação de pessoas do convívio social e para que a procura por serviços presenciais seja evitada, uma vez que o paciente receba a devida orientação.

Ligue Saúde: 4003 6923

Liguesaude.com