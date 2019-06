Músculo Cardíaco e a Prevenção do Câncer

publicidade

O músculo cardíaco conhecido como "miocárdio", faz com que o coração tenha força para ejetar o sangue para todo organismo, porém o sedentarismo faz com que o músculo fique mais fraco, tendo o coração que fazer muito mais esforço para atingir o mesmo objetivo, onde pode trazer algumas doenças para este órgão tão importante, o exercício físico regular faz com que este órgão se fortaleça cada vez mais e em consequência disso ele envia uma maior quantidade de sangue em cada batida, prevenindo e tratando doenças cardíacas.

A prática do mesmo associado a uma alimentação saudável tem mostrado grande auxilio no tratamento e prevenção do câncer, pois a obesidade eleva a chance de inflamações e a partir daí o desenvolvimento das células cancerígenas.

Com a redução do percentual de gordura e os benefícios trazidos pelos exercícios físicos consegue-se uma grande redução neste mal.