Pesquisa releva crescimento das franquias de alimentação saudável

A 13ª Pesquisa Setorial ABF Food Service realizada pela ECD Food Service em parceria com a Associação Brasileira de Franchising revelou uma variação positiva de 25,92% na receita das redes de alimentação saudável, em comparação ao mesmo período de 2018. O estudo mostrou ainda, o grau de maturidade e estabilidade destas franquias que representam 27,2% do franchising brasileiro.

De acordo com Enzo Donna, CEO da ECD Food Service, “Há uma preocupação com a redução de custos de forma equilibrada, foco na continuidade dos investimentos em tecnologia e inovação, na experiência do consumidor, na composição de um mix de produtos atraente, a custos competitivos, valorizando a alimentação saudável, e que resultem em operações mais rentáveis”. Além disso, a pesquisa indicou que o movimento de abertura, fechamento e repasse de unidades franqueadas se manteve estável, provando que o segmento continua sendo um dos mais indicados aos novos empreendedores.

Na verdade, o setor de alimentação fora do lar enfrenta um novo desafio com o surgimento de um novo comportamento de compra do consumidor brasileiro, o qual mostra-se mais antenado com as tendências da alimentação saudável e com as novas tecnologias. Entre as redes que estão valorizando e levando essa experiência do consumidor a um patamar bastante elevado está a Boali, franquia que tem por essência oferecer opções saudáveis para as refeições do dia a dia, incrementou seu cardápio trazendo para o consumidor um mix de produtos que vai da pista com mais de 32 ingredientes frescos e secos, além de oito opções de molhos e proteínas para acrescentar à montagem da salada, carro-chefe da operação, até crepes, wraps e bowls, além de sobremesas e sucos. A rede possui lojas físicas em nove estados brasileiros e também integra a lista de restaurantes disponíveis nos principais aplicativos de delivery.

No Mr. Fit, pioneira em fast-food saudável, a preocupação com a redução dos custos e a experiência do cliente são condições primordiais no plano da empresa. A rede ampliou seu cardápio para oferecer uma alimentação saudável para um tipo de consumidor que está crescendo cada vez mais no Brasil: os veganos. Assim, incluiu pratos como estrogonofe de palmito, fricassê de carne de jaca com requeijão vegano, feijoada vegana com legumes grelhados e moqueca de banana da terra. Além de estar disponível em mais de 120 pontos físicos, realiza operações com serviço de entrega.

Já, a Meu Açaí Express, uma rede focada em saudabilidade e no comportamento e experiência do consumidor, o fruto comercializado é orgânico e, realmente fresco e natural. A empresa, além de oferecer um açaí premium, entrega pelo aplicativo de delivery iFood, smoothies, sucos, sanduíches e saladas no pote, em embalagens recicláveis e biodegradáveis.

Fortes representantes do segmento de alimentação saudável, essas três redes planejam continuar seu ritmo de expansão em 2019, através de modelos tradicionais ou de franquias mais enxutas, como lojas menores, quiosques e home based.