Sapatinho potencializa o controle motor na primeira infância

Observar bebês urbanos brincando na areia ou na grama está cada vez mais raro. Mas o que poucos pais sabem é que essa simples atividade pode contribuir para o desenvolvimento motor das crianças e, mesmo sem espaço seguro para andarem descalços, os pequenos já têm sapatos adequados para ajudá-los, inclusive, no desenvolvimento dos pés.

Uma pesquisadora mineira - com a orientação de médicos ortopedistas infantis, fisioterapeutas e engenheiros - criou um calçado que simula o comportamento da natureza sob os pés das crianças para o correto desenvolvimento dos pés e da caminhada.

O primeiro Noeh

Após quatro anos de estudos multidisciplinares, incluindo estudos biomiméticos, que analisam a natureza para desenvolver produtos, a pesquisadora e designerAna Paula Lage conseguiu trazer os benefícios da caminhada descalça em solo natural para um bebê urbano. “O resultado foi um produto que simula o comportamento dos pés andando descalço em um terreno natural, dentro de um calçado”.

O sapatinho possui tecnologia própria que utiliza microesferas na palmilha desde 2017, o primeiro do mercado a usar esse tipo de tecnologia, reconhecido com prêmios nacionais e internacionais.

“A equipe de fisioterapeutas deu todo o suporte para os testes de laboratório com os usuários, o que certificou que o Noeh ativa o arco plantar, a curva do pezinho, além de atestar que uma criança descalça ou com o calçado desenvolvido tem o mesmo padrão de marcha, ou seja, não altera a maneira como a criança anda, sendo uma caminhada descalça protegida, ao contrário dos calçados comuns”, explica.

Musculatura dos pés

Os testes também certificaram que a caminhada descalça protegida promove o estímulo natural da musculatura dos pés. “Quando uma criança anda em um chão reto e duro, apenas os três principais pontos de apoio são estimulados – o calcanhar e as bases do dedão e do dedinho. Em um piso irregular e dinâmico, os pés são estimulados em sua totalidade, o que reflete na aquisição do equilíbrio dos bebês e, consequentemente, na pisada e caminhada de maneira mais correta”, ressalta Ana Paula.

A fisioterapeuta e pós doutora em Ciências da Reabilitação, Liria Okai-Nóbrega, acompanhou os testes aplicados para a certificação do calçado, e constatou os efeitos imediatos dos sapatos na forma de andar das crianças. “Nesse estudo verificamos que, geralmente, o uso de calçados influencia no tamanho da pisada da criança, na largura do passo e de como a criança eleva o pé para caminhar, por exemplo. Essas características mostram que o tipo de calçado tem influência direta em como a criança anda”, detalha a fisioterapeuta.

Resultados de quem usa

Francisco caía muito ao andar, de acordo com a mãe, a terapeuta ocupacional Thaíssa Vale. “Comecei a achar que poderia ser o sapato e busquei no mercado algum que fornecesse conforto e segurança. Até que encontrei o Noeh no Facebook. Agora, observo mais segurança na marcha. Mesmo quando corre, noto que tem mais noção do seu corpo no espaço”, conta.