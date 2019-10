Um dia voltado à solidariedade: Força na Peruca acontece na 2ª-feira

publicidade

A Universidade Feevale realizará na próxima segunda-feira, 28, a 11ª edição do Força na Peruca, que tem o objetivo de coletar mechas de cabelos para a confecção de perucas destinadas a crianças e adolescentes com câncer. O evento ocorrerá das 12h às 20h, no Centro de Estética e Cosmética, no Câmpus II (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo). A ação é realizada em parceria com a ONG Cabelaço e é promovida pelo curso de Estética e Cosmética da Feevale.

Segundo a professora e organizadora do evento, Katia Smaniotto, a coleta pode ser feita por meio da doação de cabelo no dia do evento ou as mechas já cortadas podem ser entregues no Centro de Estética e Cosmética, que fica no 4º andar do prédio Branco. O local é um ponto de coleta permanente da ação. Katia enfatiza que a doação representa a renovação da autoestima para as crianças em tratamento. “Quando a criança ganha a peruca, tem renovada a sua autoimagem. A maioria perde os cabelos com o tratamento, então esse gesto é muito importante”, afirma.

Para a confecção das perucas, as mechas devem ter no mínimo 15 cm de comprimento e os cabelos precisam estar limpos. Quem quiser doar no evento ganha um corte gratuito e a finalização com escova, além de outros serviços estéticos ofertados no dia. Além das doações de cabelos e mechas, a ação coleta doações de lenços e bonés. Para mais informações acesse o site do evento.

