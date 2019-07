Unimed Porto Alegre promove ações no Dia de Cooperar 2019

publicidade

Com foco em colocar em prática os valores e princípios do cooperativismo, o Dia C - Dia de Cooperar ocorre em Porto Alegre, no dia 6 de julho, a partir das 9h, no Parque Farroupilha. A Unimed Porto Alegre estará presente no evento, buscando estimular o desenvolvimento de projetos que beneficiem a comunidade, com diversas ações que incentivam o bem-estar e o estilo de vida saudável para todas as idades.

Organizado pelo Sescoop/RS, o evento gratuito será realizado em parceria com o Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS, representado pela Unimed Federação/RS, Uniair, Unicoopmed, Instituto Unimed/RS e Central de Serviços – RS.

Durante o Dia C, a Cooperativa divulgará o #Mude1Hábito, um movimento criado pela Unimed do Brasil para encorajar práticas cotidianas mais saudáveis, respeitando o ritmo de cada um e incentivando o bem-estar. Além disso, a instituição será o serviço médico oficial do evento, e contará com o suporte da regulação médica do SOS Unimed e de uma ambulância de suporte básico, composta por equipe de enfermagem no local.

Confira abaixo as ações que a Unimed Porto Alegre, Unimed Federação/RS, Uniair, Unicoopmed, Instituto Unimed/RS e Central de Serviços – RS preparam para o Dia C:

Caminhadas Orientadas - A cooperativa convidará os visitantes do evento para participar de dois horários de caminhadas orientadas por profissionais de Educação Física, a partir das 9h30. A segunda caminhada ocorrerá na sequência, às 11h.

Aula de ritmos – Após o primeiro horário das Caminhadas Orientadas, a Unimed Porto Alegre oferecerá ao público presente um aulão de ritmos.

Tenda com frutas - Outro fator fundamental para uma vida saudável é uma boa alimentação. Por isso, haverá uma tenda com frutas embaladas e higienizadas e equipe incentivando a mudança de hábito e a inclusão de uma alimentação com mais frutas. Terá também direcionamento para a nutricionista presente no local para realização de uma atividade lúdica trazendo a alimentação saudável como mudança de hábito.

Distribuição de água mineral - Sabia que a quantidade ideal de água que deve ser consumida por dia é de 2 a 3 litros, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS)? Para lembrar de manter a hidratação correta, a Unimed Porto Alegre também vai distribuir ao público água refrigerada e flyers com receitas de água saborizada para fazer em casa.

Massagem relaxante: profissionais capacitados, proporcionando o alívio imediato de dores musculares.

Atividades Lúdicas com crianças: espaço oferecido para a criatividade com oficina de pinturas infantis.

Sobre o Dia C de Cooperar

O Dia C de Cooperar é um projeto idealizado em 2009 com o objetivo de desenvolver ações de responsabilidade social, colocando em práticas os valores e princípios do cooperativismo. Além dessa meta, o Dia C também está alinhado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ao todo, 1.706 cooperativas, com o apoio de quase 120 mil voluntários, participaram em 2018 do evento que acontece por todo o país. No RS, 307 cooperativas, juntamente com mais de 9 mil voluntários, beneficiaram 250 mil pessoas.