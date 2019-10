Workshop aborda a inteligência emocional para crianças

publicidade

O SZ Working recebe o coach e analista comportamental Alberto Gobbo Netto para uma palestra gratuita sobre inteligência emocional na infância, nessa quinta-feira (10/10), às 12h. O bate-papo abordará temas sobre o funcionamento do cérebro dos pequenos, o que possibilita uma melhor comunicação e o relacionamento entre pais e filhos. Usar as emoções das crianças é uma metodologia lúdica que aprofunda a relação parental, proporciona qualidade de vida, afetividade, estímulos e uma conexão saudável, para que os futuros adultos desenvolvam inteligência socioemocional.

O SZ Working Escritórios Compartilhados está localizado num edifício totalmente reformado no Centro Histórico de Porto Alegre. O local conta com espaços para eventos, salas executivas privadas, coworking, uma franquia do Z Café Takeaway, entre outras facilidades.

Serviço:

O quê: Workshop inteligência emocional para crianças

Onde: SZ Working - Rua dos Andradas, 860.

Quando: Quinta-feira, 10/10

Horário: 12h

Entrada: Gratuita