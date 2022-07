A irresponsabilidade de Bitello e a invencibilidade do Grêmio

publicidade

Carlos Corrêa / Interino

Eram 30 minutos, quando Bitello deu uma voadora no jogador da Chapecoense que deixaria Bruce Lee com inveja. O árbitro nem hesitou e expulsou o volante, de cara. Há lances em que a falta é o último recurso. Não era o caso. O Grêmio ficou com um jogador a menos por dois terços da partida por causa de um lance irresponsável. Um dos motivos para o Grêmio estar na vice-liderança da Série B é que o time dificilmente perde. Ontem, mesmo com um jogador a menos por 60 minutos, a equipe de Roger Machado foi pouco ameaçada pela Chapecoense. Nas últimas 15 rodadas, o Grêmio marcou ponto em todas elas. A chance de vitória ontem terminou aos 30 minutos.