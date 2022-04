Álbum de Anitta, 'Versions of Me' ganha elogios da mídia gringa e bate recorde de streamings

publicidade

A estreia do Versions of Me, novo álbum de Anitta, deu o que falar no Brasil e ao redor do mundo.

Lá fora, o trabalho da brasileira ganhou elogios da imprensa. "No Versions of Me, Anitta mostra que é mais do que apenas um rosto bonito", publicou a Forbes.

A Billboard também elogiou o álbum, elegendo cinco faixas "essenciais": Envolver, Gata, Versions of Me, Ur Baby e Faking Love.

"Versions of Me é tanto retrospectivo quanto reflexivo, onde Anitta é nada mais que um livro aberto. A capa é uma representação clara disso, mostrando seis versões diferentes dela", disse a Billboard sobre o trabalho.

"Ela sabe exatamente o que quer e, fica claro, ela vai conseguir", publicou a NME ao falar do álbum.

Além das avaliações positivas fora do Brasil, Versions of Me teve uma estreia impactante no Brasil. O álbum se tornou a segunda melhor estreia da plataforma de streaming Spotify, com mais de 6 milhões de execuções.

O primeiro lugar continua com o Chromatica, da cantora Lady Gaga, que teve 7,7 milhões de reproduções em suas primeiras 24 horas.

Anitta ultrapassou nomes como Juliette, Matuê, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Gloria Groove, que fecham o Top 10.