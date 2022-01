É adiada a exibição de documentário ao ar livre

publicidade

A organização da sessão ao ar livre do documentário “De olhos abertos”, de Charlotte Dafol, que estava marcada para este sábado, dia 15, no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, comunica que o evento foi adiado devido à previsão de chuva. A opção foi por remarcar o evento para o sábado dia 29 de janeiro.

Até o momento, a agenda se mantém com as seguintes datas:

22/01 - na Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736)

27/01 - no Marakaya (Vieira de Castro, 133)

29/01 - no Jardim do Museu Joaquim Felizardo (João Alfredo, 582)