Ônibus da banda Limão com Mel se envolve em acidente na Bahia

Um ônibus com integrantes da banda Limão com Mel se envolveu em um acidente de trânsito na BR-116, na cidade de Tucano, no nordeste baiano, nesta quarta-feira, 6.

O veículo foi atingindo por um carro de passeio que colidiu com outro automóvel. Nenhum integrante da banda ficou ferido. Os motoristas dos outros veículos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.

Edson Lima e Adma Andrade, vocalistas da banda, usaram as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Realmente houve um acidente, mas foi uma batida de outros veículos que bateram no nosso ônibus, danificou para-brisa, mas nada demais. Estamos todos bem, não houve nada com ninguém da Limão."