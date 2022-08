Último fim de semana para conferir o FestFoto Poa

publicidade

Este é o último fim de semana para conferir o Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre (FestFoto), que completa 15 anos neste 2022 e está aberto para visitação na Fundação Iberê Camargo (Av. Padre Cacique, 2000) desde o dia seis de agosto, com visitação de quartas-feira a domingo, das 14h às 18h30min.

Para celebrar a data, o FestFoto leva para os quatro andares da Fundação Iberê uma seleção de imagens que tratam do confinamento imposto pela pandemia e seus processos de conexão e desconexão, além de trazer questões sobre agressões sofridas pelo planeta por causa do comportamento humano.

"Terrarium" foi dividida em três partes e, também, pretende um diálogo com elementos centrais da constituição do Brasil, por ocasião da passagem do bicentenário da Independência.

Para incorporar a diversidade de olhares sobre a pandemia, o festival exibe as obras dos 20 finalistas do concurso internacional Fotograma Livre. Os artistas foram provocados a pensar sobre as estratégias contemporâneas capazes de viver e enfrentar os temas da atualidade.