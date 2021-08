Últimos dias do Festival de Gramado

publicidade

Nesta sexta-feira, a 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado vai se aproximando de seu final. A programação à noite exibe o filme de encerramento. É o longa-metragem “Fourth Grade”, do carioca Marcelo Galvão. Trata-se de uma adaptação de “Quarta B”, seu primeiro filme que já saiu vencedor na Mostra Internacional de SP de 2005. A nova produção reúne William Baldwin, Teri Polo, Mena Suvari e mais 11 outros atores. A narrativa se desenrola entre pais e responsáveis em obrigatória reunião escolar. “Fourth Grade” já recebeu o prêmio de melhor longa-metragem no Festival de Los Angeles, no Tagore International Film Festival na Índia e no Festival de Montreal, onde recebeu também prêmios para melhor atriz e melhor ator. A sessão será realizada às 21h30min no Canal Brasil.

Galvão já exibiu filmes anteriores nas mostras competitivas em Gramado. Marcou a cinematografia brasileira ao apresentar um trio de atores com síndrome de Down como protagonistas de “Colegas”, filme que ganhou o Kikito de Melhor Filme na edição de 2012. Novamente foi premiado no festival com “A Despedida”, quando recebeu o troféu de Melhor Diretor em 2014.

Nesta sexta-feira, ainda ocorrem os debates com representantes dos longas nacionais e estrangeiros e dos curtas brasileiros exibidos ontem à noite. O bate-papo virtual começa às 11h e é transmitido pelas redes sociais do festival.

A categoria da Mostra Gaúcha de Curtas - Prêmio Assembleia Legislativa também terá seu último debate entres os realizadores nesta sexta-feira, às 17h, com transmissão da TVE. As premiações serão realizadas amanhã. Às 16h, ocorre a transmissão do Prêmio Assembleia Legislativa. E, às 21h, a premiação de longas nacionais e estrangeiros e curtas brasileiros terá transmissão ao vivo de Gramado pelas redes sociais do evento e pelo Canal Brasil.

A cidade de Gramado se prepara para ser não apenas uma vitrine de filmes, através das exibições do Festival, como para facilitar produções no município.

COMISSÃO. A exemplo de grandes polos audiovisuais como São Paulo, Gramado se prepara para profissionalizar o fomento à produção audiovisual na cidade com a criação da “Gramado Film Commission”. A iniciativa prevê facilitar os trâmites burocráticos e licenças para gravações e fomento ao mercado do audiovisual local possibilitando que a comunidade de Gramado tenha contato direto com o audiovisual. Em entrevista ontem durante os debates do 49º Festival de Cinema, transmitida pelos canais digitais do evento, o secretário de Cultura do município, Ricardo Bertolucci Reginato, adiantou que a comissão deve ser implementada por decreto municipal até o final deste ano.

“A Gramado Film Commission vai funcionar como um grande captador de produções audiovisuais, um facilitador de toda a burocracia que se tem desde a liberação de uma licença para gravar em um espaço público ou na facilidade de conseguir uma locação e consequentemente vai desenvolver a economia criativa da cidade, trabalhar na formação de mão de obra gerando receita para a cidade e por fim, divulgar Gramado através da indústria do cinema”, explicou Reginato.