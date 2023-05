Últimos dias para conferir as exposições nas galerias da Trensurb

publicidade

Até o dia 31 de maio, é possível conferir duas exposições de artes visuais localizadas nas estações Rodoviária e Mercado, da Trensurb. O feminino e a expressão criativa no caos, de Marcelo Bittencourt, está na Galeria Xico Stockinger, na Estação Rodoviária da Trensurb, enquanto que a Galeria Mario Quintana, na Estação Mercado, recebe a terceira exposição destacando obras que são parte da Coletânea dos Artistas Gaúchos, projeto que busca dar visibilidade à produção artística no estado. Os espaços culturais são mantidos pela empresa metroviária em parceria com o Sesc-RS.

Em "O feminino e a expressão criativa no caos", na Estação Rodoviária, três pinturas em destaque são feitas por Marcelo Bittencourt, artista visual, ilustrador e designer gráfico. Com técnicas diversas como tinta acrílica e nanquim, mas também com materiais descartáveis e recicláveis. A técnica mista de caneta esferográfica, tinta acrílica, nanquim e marcadores permanentes cria uma dança de formas e cores. Os trabalhos propostos são feitos de experimentações da tinta, com cores vibrantes e manchas diluídas que definem a beleza e o desenho. O tema da obra é o poder criativo da mulher, que pode dominar ou viver no meio do caos. O equilíbrio das manchas soltas e das linhas definidoras cria um estilo único, improvisado e expressivo, que transita entre a pintura e o desenho. Uma das imagens homenageia Frida Kahlo.

Já a Coletânea dos Artistas Gaúchos, na Estação Mercado, é desenvolvida pelo Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos – a biblioteca da Trensurb –, buscando destacar a produção dos artistas visuais do estado para um público que não tem o hábito de frequentar os espaços tradicionais de exposição de arte. Os perfis nas redes sociais da Trensurb e do Espaço Multicultural divulgam, mensalmente, imagens de três obras de cada um dos 14 artistas participantes. A curadoria da Coletânea é do poeta e assessor da Trensurb, Élvio Vargas, da artista multimídia Liana Timm e da professora Dione Detanico. Essa é a terceira exposição – de um total de cinco – na Galeria Mario Quintana destacando obras que são parte da iniciativa. Dessa vez, serão apresentados trabalhos das artistas Graça Tirelli, Rita Gil e Beatriz Balen Susin.