Últimos dias para inscrição de propostas de exposições para o Espaço de Artes da UFCSPA 2023

Encerra na segunda-feira, 6, o período para inscrição no edital de ocupação do Espaço de Artes da UFCSPA. Serão selecionadas duas exposições que integrarão a Agenda Cultural da UFCSPA 2023/1. A ficha de inscrição preenchida e a proposta devem ser encaminhadas para o e-mail cultura@ufcspa.edu.br até o dia 6 de fevereiro. O edital PROEXT nº31/2023 da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, está publicado no site da universidade, disponível no link.

O Espaço de Artes da UFCSPA está localizado ao lado da Biblioteca Paulo Lacerda de Azevedo, no prédio 1 da universidade. Com 20 anos de história, o local é uma referência de arte e cultura na universidade. Inaugurado em 2002, desde então recebeu trabalhos de mais de 50 artistas de diferentes estilos e trajetórias.

Para democratizar ainda mais o acesso ao espaço cultural, a universidade seleciona exposições por meio de editais públicos desde 2018. O objetivo é fomentar a criação, a produção e a difusão das artes visuais, oportunizar o acesso gratuito à cultura e contribuir para a formação humanizada de estudantes e de toda a comunidade da UFCSPA.

Para mais informações, conferir o edital no site da UFCSPA.