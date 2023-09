12ª Mostra Ecofalante terá sessões na Cinemateca Capitólio

publicidade

Entre os dias 14 e 20 de setembro, Porto Alegre recebe a itinerância da 12ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, considerada como o mais importante evento audiovisual da América do Sul dedicado às temáticas socioambientais. As exibições de filmes serão realizadas na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085), Centro Histórico.

Totalmente gratuita, a programação conta com a exibição de 18 filmes, incluindo obras premiadas em festivais nacionais e internacionais, destaques da edição mais recente da Mostra Ecofalante em São Paulo e uma sessão para o público infanto-juvenil.

A abertura do evento ocorre nesta quinta-feira, às 19h. Na ocasião, será exibido o filme “A Invenção do Outro”, de Bruno Jorge, último vencedor do Festival de Cinema de Brasília e que obteve os prêmios de júri e de público na 12ª Mostra Ecofalante, realizada em São Paulo em junho. O documentário retrata uma expedição na Amazônia realizada pela Funai e liderada pelo indigenista Bruno Pereira para tentar encontrar e estabelecer o primeiro contato com um grupo de indígenas isolados da etnia dos Korubos, em estado de vulnerabilidade.

Além do filme de abertura, outros títulos que estiveram em competição na 12ª Mostra Ecofalante estão na programação de Porto Alegre. Entre eles, “Vento na Fronteira”, de Laura Faerman e Marina Weis, acompanha a luta do povo Guarani-Kaiowá pelas suas terras, no Mato Grosso do Sul.

Também integra o evento um debate promovido pela Associação Amigos da Cinemateca em torno do filme "I Heard It Through the Grapevine", de Dick Fontaine e Pat Harley, no sábado, dia 16, 19h.

Outro filme é "Escute, a Terra Foi Rasgada", documentário dirigido por Cassandra Mello e Fred Rahal Mauro. a produção retrata uma aliança histórica entre três povos indígenas pela defesa de seus territórios, frente à destruição causada pelo garimpo.

E a migração é o tema de “Aquí en la Frontera”, de Marcela Ulhoa e Daniel Tancredi, protagonizado por refugiados da Venezuela no Brasil. Mais detalhes da programação no site ecofalante.org.br/programacao.

Programação:

- 14/09 - quinta-feira

19h

Sessão de abertura

“A Invenção do Outro” (Brasil, 2022,144 min) - dir. Bruno Jorge

- 15/09 - sexta-feira

18h

“Águas do Pastaza" (Portugal, 2022, 62 min) - dir. Inês T. Alves



19h15min

“Lixo Fora do Lugar" (“Matter Out of Place”, Áustria, 2022, 105 min) - dir. Nikolaus Geyrhalter



- 16/09 - sábado

15h

Sessão de curtas (78 min)

"A Febre da Mata" (Brasil-MA, 2022, 10 min) - dir. Takumã Kuikuro

"Mãri hi: A Árvore do Sonho" (Brasil-SP/RR, 2023, 17 min) - dir. Morzaniel Ɨramari

"Um Tempo para Mim" (Brasil-RS, 2022, 21 min) - dir. Paola Mallmann

"Levante pela Terra" (Brasil-DF/MA, 2022, 30 min) - dir. Marcelo Cuhexê



16h30min

“Mulheres na Conservação” (Brasil, 2023, 46 min) - dir. Paulina Chamorro & João Marcos Rosa *Sessão com acessibilidade (closed caption)



17h30min

“Exu e o Universo" (Brasil/Nigéria/Eslovênia/Espanha, 2022, 93 min) - dir. Thiago Zanato



19h

“I Heard It through the Grapevine” (EUA, 1981, 82 min) - dir. Dick Fontaine e Pat Harley

-17/09 - domingo

15h

“A Viagem do Príncipe" ("Le Voyage du Prince", França, 2019, 76 min) - dir. Jean-François Laguionie



16h30min

“Eu, Sua Mãe" (“Man Sa Yay”, Senegal/Alemanha, 1980, 59 min) - dir. Safi Faye



18h

“Filhos do Katrina" (“Katrina Babies”, EUA, 2021, 79 min) - dir. Edward Buckles Jr.



19h30min

“Escute, a Terra Foi Rasgada" (Brasil, 2023, 88 min) - dir. Cassandra Mello e Fred Rahal

- 19/09 - terça-feira

18h

“Amianto: Crônica de um Desastre Anunciado" (“Le Tombeau de l'Amiante: Chronique d'un Désastre Annoncé”, Bélgica, 2021, 90 min) - dir. Marie-Anne Mengeot e Nina Toussaint



19h40min

“O Sonho Americano e Outros Contos de Fada" (“The American Dream and Other Fairy Tales”, EUA, 2022, 87 min) – dir. Abigail Disney e Kathleen Hughes

- 20/09 - domingo

18h

“Vento na Fronteira" (Brasil-SP, 2022, 77 min) - dir. Laura Faerman e Marina Weis



- 19h30min

“Aquí en la Frontera" (Brasil-RR, 2021, 86 min) - dir. Marcela Ulhoa e Daniel Tancredi