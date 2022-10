9º Prêmio Arquitetura Tomie Ohtake Akzonobel abre inscrições

publicidade

O Instituto Tomie Ohtake e a AkzoNobel seguem mapeando a produção arquitetônica contemporânea, ao destacarem, pelo nono ano consecutivo, projetos significativos construídos no panorama atual brasileiro. A novidade é que, além da categoria Profissional, a nona edição reintroduz a categoria Universitária, que fez parte da sexta edição da premiação, realizada em 2019. As inscrições (gratuitas) devem ser feitas online, de 25 de outubro a 1 de dezembro de 2022, no site, no qual há informações completas sobre a premiação, entre elas edital e plataforma para o cadastramento dos projetos.

Podem se inscrever profissionais da arquitetura de nacionalidade brasileira ou estrangeira que vivam no Brasil há pelo menos cinco anos e que apresentem projetos construídos durante os últimos dez anos, bem como estudantes do ensino superior regularmente matriculados ou recém-formados (até 2 anos) em cursos de arquitetura de nível superior reconhecidos ou autorizados pelo MEC, brasileiros ou estrangeiros residentes no país há pelo menos um ano.

São quatro os critérios fundamentais que nortearão a seleção dos 10 projetos da categoria Profissionais do 9º Prêmio Arquitetura Tomie Ohtake AkzoNobel: o uso de tecnologias ativadoras que permitam atualizações ou interpretações sobre materiais, métodos construtivos, aspectos sustentáveis, saberes e memórias; obras que abarquem inovações no cotidiano impactando o dia-a-dia de comunidades e garantindo otimização dos usos, circulação e aspectos recreativos para grupos sociais diversos; projetos efêmeros ou permanentes que priorizem expressão, ação e atuação no território; e ainda cor.

Já estudantes que se interessem pela categoria Universitária devem submeter seus projetos a partir do tema “Memórias, transformações e resistências nos territórios e/ou nas paisagens”. A provocação lançada busca estimular olhares sobre possibilidades de atuação em territórios a partir de pesquisas desenvolvidas no âmbito acadêmico e que se desdobrem em práticas projetuais. Mais informações estão presentes no edital da premiação.

O júri dessa edição, formado por Carol Tonetti, Catherine Otondo, Clevio Rabelo, Ester Carro e Thais Troncon Rosa, será responsável pela seleção dos dez trabalhos selecionados entre os Profissionais e mais três entre os Universitários, que participarão da exposição na sede do Instituto Tomie Ohtake, com realização prevista para maio de 2023. Na inauguração do evento, serão anunciados três projetos premiados da categoria Profissional e um na categoria Universitária.

Desde sua primeira edição (2014), o Prêmio Arquitetura Tomie Ohtake AkzoNobel recebeu 1.579 projetos inscritos, provenientes de 21 estados e do Distrito Federal. Na edição passada, em 2022, os três premiados foram Daniel Mangabeira da Vinha, Henrique Eduardo Caldas Coutinho e Matheus Conque Seco Ferreira (BLOCO Arquitetos) com o projeto Casa Palicourea (Alto Paraíso de Goiás – GO); Laurent Troost (Laurent Troost Architectures) com o projeto Casarão da Inovação Cassina (Manaus – AM) e Fernando Maculan Assumpção e Joana César Magalhães (LEVANTE Favelinha) com o projeto Centro Cultural Lá da Favelinha (Belo Horizonte – MG). Na última edição, coube ainda aos arquitetos Adriano Andrade Carneiro de Mendonça e Antonio Pedro S L Ribeiro Coutinho (Estúdio Chão) a Menção Honrosa pelo projeto Transborda! (Rio de Janeiro – RJ). Já a Menção Honrosa Sustentabilidade foi dedicada à Casa do Mel (Canaã dos Carajás – PA), projeto de Christian Teshirogi (Estudio Flume), enquanto a Menção Honrosa Cor foi conquistada pelo projeto Casas + Edifício Misto MBV2 (Sobral – CE), projetada por Bruno Melo Braga, Bruno Perdigão de Oliveira, Igor Lima Ribeiro e Luiz Mattoso Cattony (Rede Arquitetos).

Sobre o Prêmio

O Prêmio busca reconhecer as produções arquitetônicas de destaque na cena contemporânea brasileira, valorizando as formas inovadoras de pensar e construir o espaço social, contribuindo, assim, com o desenho do panorama atual da arquitetura nacional nos seus mais variados contextos. Os projetos selecionados participam da exposição na sede do Instituto Tomie Ohtake e são apresentados em catálogo. As obras premiadas serão registradas com vídeo experimental e analítico da edificação realizado por cineasta em início de carreira. O Prêmio Arquitetura Tomie Ohtake AkzoNobel é resultado de uma parceria entre o Instituto Tomie Ohtake e a AkzoNobel, multinacional holandesa que atua nos segmentos de tintas e revestimentos, e se insere nas perspectivas do Instituto, enquanto instituição cultural, ao promover iniciativas no campo da arquitetura, do urbanismo, das artes plásticas e do design.