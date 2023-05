A ativista paquistanesa Malala Yousafzai abre evento literário no Rio de Janeiro

publicidade

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, ativista paquistanesa e defensora dos direitos das meninas e mulheres e do acesso à educação, Malala Yousafzai estará no Rio de Janeiro, no dia 22 de maio, no Maracanãzinho, para abrir a Temporada 2023 do "Festival do Leitor".

Malala iniciou sua campanha pelo direito das meninas à educação aos dez anos. Usando um pseudônimo, escreveu para a BBC urdu contando como era a vida sob o domínio do Talibã. Em outubro de 2012, sofreu um ataque do grupo terrorista enquanto voltava da escola, mas sobreviveu e seguiu com sua campanha. Foi agraciada com inúmeros prêmios, entre eles o Nobel da Paz, recebido em 2014. Hoje Malala vive na Inglaterra e segue defendendo o acesso universal à educação por meio do Fundo Malala.

Autora de “Eu sou Malala”, publicado também nas versões juvenil e infantojuvenil, “Longe de casa” e “Malala e seu lápis mágico”, ela inspira jovens, adultos e crianças ao redor do mundo.

O Festival do Leitor é um evento criado para elevar a paixão pela leitura desde a infância até a fase adulta, 100% interativo, que reúne todos os agentes da cadeia produtiva do livro no universo da Economia Criativa e fortalece os micros, pequenos e médios empresários do setor, trazendo e trocando conhecimentos.

Veja publicação no Instagram do evento: