A banda Mulamba está de volta ao Opinião

A banda curitibana Mulamba está de volta ao Opinião, com show dia 27 de janeiro, quinta-feira. A apresentação conta com a convidada especial Bia Ferreira, que se apresenta pela primeira vez no palco da casa. O show de abertura será da Fernanda Agah, artista e produtora de Porto Alegre.



Formada em 2015, a Mulamba canta sobre temáticas como violência contra a mulher, empoderamento feminino, combate ao machismo e igualdade de gênero. Nas influências estão ritmos fortes e distintos como carimbó, samba, rock clássico, blues, rap e música erudita.

Para sua segunda apresentação no Opinião, Mulamba convida a mineira Bia Ferreira. Compositora e multi instrumentista, Bia estuda música desde os 3 anos de idade e toca 24 instrumentos, como cavaquinho, baixo, bateria, atabaque, piano, djembe e outros. A artista considera sua música como Música de Mulher Preta (MMP), por ser um foco indispensável em seu material.



Quem abre a noite é Fernanda Agah, cantora, compositora e multi instrumentista. As músicas passeiam entre o indie pop, o r&b e a mpb, mesclando beats com instrumentos acústicos e falando sobre as mais diversas emoções humanas.



Ingressos via plataforma Sympla.