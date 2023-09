publicidade

O espetáculo “A Bela e a Fera – O Espetáculo Musical”, chega a Porto Alegre neste sábado, dia 16. A apresentação acontece às 16h no Teatro do Bourbon Country. Os ingressos estão à venda em Uhuu.com. A turnê também terá apresentações em Novo Hamburgo no domingo, dia 17, às 16h, no Teatro FEEVALE (RS-239, 2755 - Campus II).

Baseada no conto de domínio público francês, a turnê musical conta a conhecida história de amor entre uma jovem e um príncipe enfeitiçado e transformado em Fera. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente, quebrando o feitiço. A direção musical é do maestro Eduardo Pereira, a direção de elenco de Ewerton Novaes e a direção geral de Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 70 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Curitiba, Maceió, Joinville, Natal, Porto Alegre, Fortaleza, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, entre outras. A turnê foi também internacional, com passagem no Uruguai e Argentina, impactando mais de 250.000 pessoas em três anos.