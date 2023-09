A canção “Reviver Querências” foi a grande vencedora do 30º Ronco do Bugio em São Francisco de Paula

publicidade

O músico, compositor e professor Eduardo Gomes, com a canção “Reviver Querências”, foi o grande destaque entre os vencedores do 30º Ronco do Bugio. Como autor e intérprete, venceu o prêmio de melhor canção desta edição, além do troféu Ronco da Terra, levando R$ 8 mil como premiação total, e ainda a autoria da música mais popular.

O segundo lugar ficou com “A Minha Flor Colorada”, autoria de Claudionir Araújo Bastos e Renato Fagundes, interpretação de Lu Schiavo; e o terceiro lugar para “Guri de São Chico”, de Paulo Ricardo Costa e Jones Andrei Vieira, este último também intérprete da canção.

“Os três prêmios foram o resultado de muita dedicação, ensaios, parceria, companheirismo e certeza de fazer um bom trabalho. Desde o 4° Ronco eu busco o prêmio maior. Foram 12 premiações pelo caminho. A sensação é de dever cumprido pela arte e pela alegria”, diz Eduardo Gomes, natural e morador de São Chico.

A música que mais agradou ao público foi “Sou Serrana, Sou Mulher” de autoria de Eduardo Gomes e defendida por Mariana Soares. Gabriel Claro foi premiado como o melhor instrumentista e, ainda, Lu Schiavo como melhor intérprete.

As 20 composições inéditas, selecionadas nas fases local e geral, foram avaliadas por um júri que reuniu Pepeu Gonçalves, Paulo Freitas, Samuca do Acordeon, Neuza Castello e Paulo Bertussi de um total de 88 inscritas.

O troféu Ronco Estudantil foi conquistado pela música “Nasceu um Bugio”, de Régis Marques e Émerson Kisler da Silva, interpretada por Sthefany da Silva Ferreira. Todos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Orestes Leite.

Os shows ficaram por conta do pelotense Joca Martins e Os Fagundes. O tradicional jantar campeiro do Ronco, elaborado pelos “Cozinheiros de São Chico”, serviu gratuitamente mais de mil refeições ao público no sábado. A plateia também dançou nos bailes com “Os Tiranos” e “Batendo na Marca” e lotou o CTG Rodeio Serrano nos dois dias de evento.

O ritmo do Bugio e o Festival Ronco do Bugio foram elevados a patrimônio cultural imaterial de São Francisco de Paula em 2022. O Festival possui características próprias em sua forma e conteúdo e este ano, dentro das comemorações dos 120 anos da cidade, apresentou um Seminário sobre o ritmo. O homenageado desta edição foi Honeyde Bertussi e a apresentação do poeta e escritor, Léo Ribeiro.

O 30º Ronco do Bugio é uma realização da Prefeitura de São Francisco de Paula, com financiamento Pró-Cultura RS - Governo do Estado do Rio Grande do Sul e patrocínio de Sicredi Pioneira.

Produção: N Produções Técnicas

Os vencedores de 2023:

Primeiro lugar (R$ 5 mil) – Reviver Querências

Autor e intérprete: Eduardo Gomes

Segundo lugar (R$ 2.500) – A Minha Flor Colorada

Autores: Claudionir Araújo Bastos / Renato Fagundes. Intérprete: Lu Schiavo

Terceiro lugar (R$ 1 mil) – Guri de São Chico

Autores: Paulo Ricardo Costa / Jones Andrei Intérprete: Jones Vieira

Prêmio Ronco da Terra (R$ 3 mil) – Reviver Querência

Música mais popular (R$ 500) – Sou Serrana, Sou Mulher

Melhor instrumentista (R$ 500) – Gabriel Claro

Melhor intérprete (R$ 500) – Lu Schiavo