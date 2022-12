A cantora Pâmela Amaro lança filme do álbum “Samba às Avessas” na Sala Redenção

publicidade

A Sala Redenção exibe o filme oficial de “Samba às Avessas”, álbum de estreia da cantora e compositora porto-alegrense Pâmela Amaro. A sessão é nesta terça-feira, dia 6 de dezembro, às 19h, e conta com a presença da equipe de criação, produção e realização do filme para uma roda de conversa, com a temática “Samba, Ancestralidade e Cinema Negro”.

O curta-metragem foi dirigido por Gautier Lee, e teve produção audiovisual de Luis Ferreirah, roteiro de Ana Moura e direção de fotografia de Eduardo Rosa. A obra integra o projeto homônimo, que incluiu a produção do álbum “Samba às Avessas” (Mundaréu/YB-SP), lançado em abril de 2022, financiado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul (Pró-Cultura), com patrocínio da Natura Musical.

O filme aborda as histórias presentes em oito das 12 canções do álbum “Samba às Avessas”, de Pâmela Amaro, que, além de cantora e compositora, é atriz egressa do Departamento de Arte Dramática da UFRGS. O samba, prática social de reexistência, também tradicionalmente presente no estado do Rio Grande do Sul, é apresentado a partir de memórias, de afetos e de valores como matriarcalidade, ludicidade e oralidade.

A sessão encerra a programação do Novembro Negro na Sala Redenção, tem entrada franca e é aberta a toda a comunidade. O cinema da UFRGS está localizado no campus central da universidade.

A Sala Redenção Cinema Universitário Campus central da Ufrgs.