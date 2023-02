A Casa das Sete Mulheres

publicidade

Pela primeira vez, todos os cargos de liderança com sede na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) são ocupados por mulheres. A confirmação foi publicada em portaria da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) na terça-feira, pela secretária da pasta, Beatriz Araujo.

O Departamento de Artes e Economia Criativa, um dos braços da Sedac, é responsável por outros oito setores. Deles, sete têm sede na CCMQ e estão, atualmente, sendo comandados por mulheres. Ana Luisa Fagundes, diretora do Departamento, conta que se sente honrada em coordenar a nova gestão. “A gente pode juntas construir uma política pública diversa na Sedac, e viramos modelo para outras instituições mostrando que, sim, a mulher pode estar à frente”, explica.

As nomeadas deste mandato são as seguintes: Adriana Boff, Adriana Pacheco Sperandir, Carolina Biberg Maia, Gabriela Vier Munhoz, Germana Konrath, Monica Kanitz e Sofia Rodrigues Ferreira. Algumas já ocupavam seus atuais cargos anteriormente, e outras são novidade. A oitava instituição pertencente ao Departamento, o MARGS, permanece com direção de Francisco Dalcol.

O Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi), que compreende o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), está nas mãos de Adriana Boff, que ocupa o cargo desde novembro de 2021. Boff é formada em Artes Visuais e atualmente é aluna de mestrado em Museologia, ambos pela Ufrgs. Trabalha na área cultural da cidade desde 1997 e já passou pela coordenação editorial da Fundação Iberê Camargo. De 2017 a 2021, fez parte da Coordenação de Artes Visuais de Porto Alegre.

Adriana Sparandir continua como diretora do Instituto Estadual de Música (IEM) e da Discoteca Pública Natho Henn (DENH), cargo que ocupa desde julho de 2022. Cantora profissional, Sparandir participou de festivais de música em diversos estados. Começou sua carreira em gestão pública em 2015, na Secretaria da Cultura de Osório.

O projeto RS Criativo é coordenado por Carolina Biberg desde 2019. Ela é graduada em Artes Visuais e Gestão Cultural, com especialização em Museografia e Patrimônio Cultural. Já atuou no Santander Cultural e também faz parte do Comitê de Políticas Sociais e Educação.

O Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen) e o Teatro de Arena estão sendo liderados pela atriz Gabriela Munhoz desde abril de 2020. Ela trabalha há 20 anos na área de gestão de projetos de cultura, e se afastou do cargo por três meses no ano passado para participar de outra atividade como atriz.

Germana Konrath é a nova diretora da Casa de Cultura desde o dia 7 de fevereiro. Ela é arquiteta e urbanista e trabalhou como curadora e coordenadora pedagógica da 13ª Bienal do Mercosul. Konrath passou também pela Fundação Iberê Camargo.

A Cinemateca Paulo Amorim, que faz parte do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), continua com direção de Monica Kanitz, que está na posição há uma década. Ela é jornalista com especialização em práticas curatoriais e integra a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

Por fim, Sofia Ferreira assumiu a direção do Iecine. Produtora, atriz e professora, Ferreira é formada em Artes Cênicas e mestre em Educação. Coordenou o mercado do Festival Cinema Negro em Ação nos últimos dois anos.

As sete diretoras trabalham na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), instituição que também abriga outros setores da Sedac.

* Sob supervisão de Adriana Androvandi

ORGANOGRAMA

DEPARTAMENTO DE ARTES E ECONOMIA CRIATIVA DA SEDAC-RS



- Casa de Cultura Mario Quintana

Diretora: Germana Konrath

- RS Criativo

Coordenadora: Carolina Biberg Maia

- Instituto Estadual de Cinema (Iecine)

Diretora: Sofia Rodrigues Ferreira

- Cinemateca Paulo Amorim [subordinada ao Iecine]

Diretora: Monica Kanitz

- Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi), Museu de Arte Contemporânea (MAC) e Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE)

Diretora: Adriana Boff

- Instituto Estadual de Artes Cênicas (IEACEN) e Teatro de Arena

Diretora: Gabriela Vier Munhoz

- Instituto Estadual de Música (IEM) e Discoteca Pública Natho Henn

Diretora: Adriana Pacheco Sperandir