A Casa Garibaldi em Piratini recebe restauro

O restauro da Casa de Garibaldi na cidade de Piratini entra na reta final nas próximas semanas. As obras iniciadas em julho de 2021, coordenadas pela arquiteta Helenice Macedo do Couto, tem previsão de término em fevereiro e contam com mão de obra local na recuperação de forros, pisos, alvenaria e da instalação predial.

Segundo Helenice Macedo, o pessoal que inicialmente não tinha o treinamento específico para atuar em restauro foi qualificado, para que pudessem agregar esse conhecimento aos seus serviços futuros. “É muito importante que estes profissionais desta segunda etapa sejam da região, para que após a conclusão do restauro a casa seja conservada e o trabalho perpetuado ao longo do tempo”, destaca. O engajamento da comunidade foi elemento de importância no sucesso do projeto. Para a secretária de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, Caroline Caetano, ao acompanharem o processo de perto, surge a sensação de pertencimento e, consequentemente, de preservação.

O projeto integral está orçado em R$ 1,2 milhão e contempla a revitalização total do prédio e a criação do Centro Cultural Piratini - espaço multicultural de preservação da memória cultural Farroupilha. A primeira fase de obras aconteceu em 2018, também com aporte da Corsan, através da Lei Rouanet e parceria técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Na ocasião foi restaurado o telhado e colocado um subtelhado com chapa metálica, além de novas calhas e tubos para queda da água da chuva. A fachada também foi recuperada com as janelas e portas externas. A iniciativa faz um resgate da memória do Rio Grande do Sul.

Tombada pelo em 1941 pelo Iphan, a Casa de Garibaldi é um exemplar da arquitetura colonial brasileira. Foi morada de Giuseppe Garibaldi e Luigi Rossetti. Testemunha da vida desse personagem histórico está localizada na Rua Bento Gonçalves, local que foi sede do Jornal O Povo – órgão oficial da República Rio-grandense de 1837 até janeiro de 1839.