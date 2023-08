A colecionar saudades com Allan Dias Castro

publicidade

O novo livro do Allan Dias Castro, "O Colecionador de Saudades", o quarto da carreira dele e fala sobre o momento de transição entre a perda do pai, Henrique Santos Castro, que faleceu de Covid-19 em abril de 2020, e o nascimento da filha Serena em junho do mesmo ano. Uma mistura de história e poesia. A obra já figurou entre os mais vendidos da categoria na Amazon, quando saiu a pré-venda. A turnê de lançamento começou sábado em São Paulo e segue nesta quinta, às 19h, com palestra gratuita e sessão de autógrafos em Porto Alegre, na livraria A Página, do Praia de Belas Shopping. No sábado, 12, o lançamento será em Passo Fundo, na Livraria Delta do Passo Fundo Shopping, às 16h30min.



Entre o luto pela morte do pai e a felicidade pelo nascimento da filha, Allan nos leva a ver a saudade não mais através da tristeza da perda, mas como a celebração da grandiosidade da vida. Mesclando poesia com histórias pessoais, este é um mergulho nas memórias que nós compartilhamos: almoços na casa da vó, noites febris da infância, causos na companhia dos amigos, conselhos dos mais velhos para aplacar medos. Allan nos oferece um olhar poético sobre o valor universal do tudo que vivemos ao lado de quem amamos – um sopro de vitalidade que nos faz pensar no que realmente importa.

“Meu pai foi o cara que mais me apoiou para eu ser o poeta e escritor que sou hoje, vivendo da minha arte. Não me esqueço do conselho que ele me deu durante uma viagem que fizemos juntos de Porto Alegre ao Rio de Janeiro em 2019, de que eu fosse um pai presente. E quando a Serena nasceu, as palavras dele sobreviveram. A gente não perde quem vive na gente”, finaliza o escritor.