A cura pelo entrelaçar da dança e da música flamenca

Como explicar o mistério, o fascínio, a atração e sedução que o flamenco exerce sobre as pessoas? O Tablado Andaluz em seu novo espetáculo “Flamencura” tenta responder a esse questionamento. Qual inquietação, desassossego, cura, loucura leva as pessoas que, na maioria das vezes, nunca pisaram na Andaluzia ou na Espanha, serem aficionadas e, ainda, dedicarem suas vidas à arte Flamenca?

A apresentação será nesta terça, 14, às 20h, no Teatro Renascença do Centro Municipal de Cultura (av. Erico Verissimo, 307). Os ingressos estão à venda no Tablado Andaluz (Venâncio Aires, 556 A) hoje das 10h às 19h e depois das 19h no local da apresentação.

A arte flamenca se instalou definitivamente no acervo cultural de nosso tempo, transpôs barreiras geográficas e regionais, com eco em todo o mundo. Ao completar 32 anos no cenário artístico de Porto Alegre e do Brasil, como agente formador e multiplicador do Flamenco, o Tablado propõe um olhar para esta trajetória.

Um dos momentos marcantes da história do Tablado Andaluz foi o surgimento da banda Flamencura. A ideia da banda veio na mala de viagem do bailaor e cantaor Pedro Souza, quando retornou da Espanha, após morar em Madrid e Sevilla. Nesse período, Pedro foi influenciado pelo movimento Jovenes Flamencos, que fazia uma fusão musical do flamenco com sons latinos, jazz, mpb, entre outros estilos. A proposta renovou a estética e impulsionou o Tablado para nova fase coreográfica e musical.

“Flamencura” celebra essa renovação e a conexão entre dança e música, em coreografias criadas a partir da música, numa conversa íntima, no entrelace de movimentos, sapateados, palmas, cante e guitarra. Essa forma vibrante de sentir e transmitir o Flamenco transformou-se na marca, na identidade da companhia com 32 anos de trajetória. Além de Pedro, diretor musical, coreógrafo, cantaor e bailaor, integram a banda Giovani Capeletti (guitarra flamenca), Rafael Melo(cajón) e Franco Salvadoretti (flauta). A direção é de Andrea Franco.